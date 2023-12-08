أوكرانيا: الجيش الروسي يُهاجم 20 بلدة وقرية في إقليم زابوروجيا الليلة الماضية

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، إن الجيش الروسي هاجم ما يقرب من 20 بلدة وقرية تابعة للإقليم الليلة الماضية، وقصفهم 82 مرة.

وأضاف مالاشكو، في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية)، اليوم "أن تسع طائرات بدون طيار روسية هاجمت بلدات هوليابول ونوفوداريفكا وليفادني ومالا توكماشكا، وتعرضت قرية دولينكا لنيران بالمدفعية الثقيلة".

وأوضح المسئول الأوكراني، أن 72 قذيفة مدفعية سقطت على أراضي زاليزنيشني وروبوتاين وبولتافكا ومالينيفكا وشيرباكي ولوهيفسكي ونوفودانيليفكا وكاميانسكي وبياتيخاتكي ولوبكوف وغيرها من البلدات والقرى الواقعة على خط المواجهة، ونتيجة لذلك، لُحقت أضرار بالمباني السكنية والمباني الملحقة نتيجة القصف، ووردت ستة تقارير عن الدمار، ولكن لحسن الحظ، لم يصب أي شخص.