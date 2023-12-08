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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تفشل محاولة تهريب أسرى إسرائيليين ومقتل الجندي ساعر باروخ

القسام
القسام

أفشل مجاهدوا كتائب القسام، فجر اليوم محاولة تهريب أسرى إسرائيلين، بعد الاشتباك معهم والذي أدى إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً.

وقالت كتائب القسام، عبر حسابها : "فجر اليوم أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".

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