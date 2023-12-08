كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال

إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي يستضيف نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة في مواجهة قوية ضمن منافسات ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

ومن المنتظر أن يدفع مارسيل كولر بقوته الضاربة كاملة منذ البداية بحثاً عن تحقيق فوز مريح يمنحه صدارة المجموعة على حساب منافسه الجزائري.

وكان الأهلي قد استعاد خدمات مدافعه المتألق محمد عبد المنعم بعد تعافيه مع الإسابة التي لحقت به قبل مواجهة يانج أفريكانز الأخيرة ليشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يخوض فريق الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري عبر فضائية beIN Sports HD 6.