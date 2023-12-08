الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رمضان السيد يكشف الفارق بين الأهلي في الموسم الماضي والحالي

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضح رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، الفارق بين المستويات التي تقدمها القلعة الحمراء في الموسمين الماضي والحالي.

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وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية "الفارق بين مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي في الموسم الماضي والحالي هو إعداد اللاعبين بدنيًا".
وأضاف: "كولر كان يقوم بالتدوير في بداية الموسم الماضي وكانت النتائج تسير بشكل جيد أيضًا، ولكن الأزمة الآن هي أن اللاعبين بدنيًا ليسوا في نفس مستوى الموسم الماضي".

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وتابع: "لاعبو الأهلي كانوا تروس في الموسم الماضي، والأهلي لديه عدد لاعبين يجعله يستطيع المشاركة في جميع بطولات التي يتنافس عليها الفريق هذا الموسم".
وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر يضع المبررات للاعبين بالحديث عن الإجهاد ورحلات السفر ويمنح اللاعبين فرصة لعدم الكفاح من أجل الفوز، وكان لا يفعل هذه الأمور في الموسم الماضي، الذي لم يتحجج فيه بالتحكيم أيضًا".

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