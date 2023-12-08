رمضان السيد: كولر يسير على درب موسيماني.. والأهلي يحتاج هذه الصفقة

يرى رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق أن مارسيل كولر مدرب الأهلي يسير على نفس نهج بيتسو موسيماني.



وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية "كولر يسير على نفس نهج موسيماني، الذي قدم موسمًا رائعًا مع الأهلي، وبعد ذلك وضع نفسه رقم واحد في الفريق، وكل هذه الأمور أثرت بالسلب على الفريق".

وأضاف: "الأهلي يحتاج عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي مودرن فيوتشر، فهو لاعب جيد، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، مثل الظهير والجناح".



وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "عمر كمال سيكون إضافة جيدة للنادي الأهلي حال ضمه في الشتاء القادم، خصوصًا أن أكرم توفيق يمكن توظيفه في خط الوسط".