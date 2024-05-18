شاهد.. تسديدة قوية من إمام عاشور في مباراة الأهلي والترجي (فيديو)

كاد إمام عاشور لاعب الأهلي يسجل الهدف الاول للمارد الأحمر في مباراة الترجي المقامة الآن على ستاد رادس في تونس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس في تونس.

سدد إمام عاشور تصويبة أرضية زاحفة ذهبت بشكل مباغت إلى خارج الملعب بالقرب من مرمى الحارس مميش، بالدقيقة 61.

شاهد فرصة إمام عاشور:



وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي دون أهداف حتى الآن مع وجود خطورة أكثر من جانب الترجي التونسي في بعض الأوقات خلال المباراة حتى الوقت الحالي.

صعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما صعد الترجي التونسي إلى النهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

مباراة الإياب بين الأهلي والترجي ستقام يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ويبحث المارد الأحمر عن التتويج بالاميرة السمراء من جديد.