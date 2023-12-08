نجم الزمالك السابق: كولر لا يستحق التواجد في قائمة أفضل مدربي أفريقيا

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض يوم السبت القادم على ساجرادا سيكون مهمًا للغاية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو الصعود للدور القادم، مشيرا إلى أن الوصول للنقطة التاسعة شئ جيد للفريق، موضحًا أن كل مباريات المجموعة في المتناول بالنسبة للفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مواجهات فرق شمال افريقيا دائمًا تكون صعبة دائما خصوصا أنه معتادين على الضغوط الجماهيرية، وشباب بلوزداد يسير بشكل جيد منذ عامين، ويقدم أداء طيب وهو بطل الدوري الجزائري، والاهلي قادر على تسهيل الامور على نفسه واستغلال الدوافع الجماهيرية".

وأضاف: "محمد عبدالمنعم من الركائز الأساسية، ويجب المحافظة عليه من أجل تجهيزه لكأس العالم للأندية، واستبعاد كريم الدبيس غريب خصوصا أنه حل جيد في غياب علي معلول، وحال غياب الأخير سيعود مجددا للدفع بالدبيس".

وتابع عبدالملك: "من الوارد ايضا مشاركة أكرم توفيق في كأس العالم للأندية، واستبعاده من القائمة قد يفقد اللاعب الثقة، واعتقد ان الدبيس واكرم كان يجب تواجدهم في القائمة على حساب كوكا وخالد عبدالفتاح".

وواصل: "عبدالحق بن شيخة يستحق التواجد بين الثلاثي المرشح لجائزة افضل مدرب في افريقيا على حساب كولر، خصوصا بعدما فاز بالسوبر الافريقي على حساب الأهلي".