يحارب البكتيريا ويخفض الكولسترول.. فوائد الكمون الأسود

أظهرت دراسة نشرت في JTM أن الكمون الأسود، الذي ينمو في جنوب شرق آسيا وشبه جزيرة القرم والبحر الأبيض المتوسط، له تأثير مفيد على الأوعية الدموية وبشكل أكثر تحديدًا، يستفيد جسم الإنسان من الدهون المتعددة غير المشبعة، ووفرة الألياف والفيتوستيرول، التي تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

وتم إعطاء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري أو متلازمة التمثيل الغذائي أو الوزن الزائد 500 ملغ إلى 2 جرام من البذور السوداء المطحونة في كبسولات لمدة شهرين.

وأظهرت النتائج تحسن مستويات الكوليسترول وارتفعت مستويات الكوليسترول الجيد بنسبة 5%، وانخفضت مستويات الكوليسترول الكلي بنسبة 5% على الأقل، وانخفضت مستويات الكوليسترول السيئ LDL بنسبة 7% كما انخفضت مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 8-16%.

المواد الموجودة في الكمون الأسود، مثل الثيموكينون والدهون المتعددة غير المشبعة والألياف والفيتوستيرول، تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم وتزيد من عدد مستقبلات LDL في الكبد.

تحدثت خبيرة التغذية نيكيتا كوتيلنيتسكي عن الخصائص المفيدة الأخرى للكوليسترول والآثار الجانبية المحتملة.

يحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي بذور الكمون على مواد طبيعية تعمل كمضادات للأكسدة وهذا يعني أن هذه المواد (التي تسمى أبيجينين ولوتولين) تمنع الجذور الحرة الصغيرة التي تهاجم الخلايا السليمة من النجاح.

يقول كوتيلنيتسكي: "تساعدك مضادات الأكسدة على الشعور بالصحة والحيوية، كما أنها تساعد على منع بشرتك من الشيخوخة".

يمتلك خصائص مضادة للسرطان

ووفقا لبعض التجارب، يبدو أن الكمون لديه القدرة على منع تكاثر الخلايا السرطانية وفي إحدى الدراسات، تم حماية الفئران التي تغذت على الكمون من سرطان القولون.

ولقد وجد الباحثون أن من بين تسعة أعشاب وتوابل شعبية، يعتبر الريحان والكمون أقوى النباتات المضادة للسرطان.

يساعد في علاج الإسهال

أوصى ممارسو الطب التقليدي بالكمون لعدة قرون لعلاج الإسهال وتم إعطاء مستخلص بذور الكمون للفئران التي تعاني من الإسهال وخلص الباحثون إلى أن المستخلص ساعد في علاج أعراضهم.

يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم

تم استخدام الكمون في تجارب العلاجات العشبية لمرض السكري. نجح الدواء في مساعدة مرضى السكري على إدارة حالتهم.

أظهرت الدراسات المخبرية أن الحيوانات المصابة بداء السكري تستفيد أيضًا من استهلاك الكمون ومن المقبول عمومًا أن زيت الكمون هو عامل سكر الدم.

يحارب البكتيريا والطفيليات

تم استخدام الزيت المستخرج من بذور الكراوية كمبيد فعال لليرقات ومطهر حتى أن الزيت يقتل سلالات البكتيريا المقاومة للمطهرات الأخرى يعتقد الباحثون أن الكمون قد يساعد في قتل البكتيريا الضارة التي تحاول مهاجمة جهاز المناعة لديك قد يفسر هذا سبب استخدام الكمون كمادة حافظة في الأطعمة لعدة قرون.