موعد مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

يواجه فريق النصر خصمه الرياض، على ملعب الأول بارك، لحساب منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويبحث النصر عن مداواة جراحه بعد خسارة ديربي الرياض أمام منافسه التقليدي الهلال بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق الرياض في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة النصر والرياض

تقام مباراة النصر والرياض، مساء اليوم الجمعة على أستاد الأول بارك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت السعودية وتنقل المباراة بين النصر والرياض عبر قناة SSC1 SD وقناة SSC1 HD.