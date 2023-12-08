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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه فريق النصر خصمه الرياض، على ملعب الأول بارك، لحساب منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي

ويبحث النصر عن مداواة جراحه بعد خسارة ديربي الرياض أمام منافسه التقليدي الهلال بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق الرياض في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة النصر والرياض

تقام مباراة النصر والرياض، مساء اليوم الجمعة على أستاد الأول بارك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت السعودية وتنقل المباراة بين النصر والرياض عبر قناة SSC1 SD وقناة SSC1 HD.

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