مجرة المرأة المسلسلة تسطع في السماء.. في هذا الموعد

تظهر مجرة "أندروميدا" أو "المرأة المسلسلة" الأقرب مجرة لنا في الفضاء، في سماء الليل هذا الأسبوع بالعين المجردة، وتقع على بعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، وستتاح لعشاق الفلك فرصة لرؤية هذا الجسم.

مجرة المرأة المسلسلة تسطع في السماء

ووفقًا ل ما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، يبلغ قطر المجرة أكثر من 150 ألف سنة ضوئية، وتظهر كبقعة من الضوء في السماء أكبر حتى من البدر. وهذا يعني أنه يمكن اكتشافها بسهولة في ليلة صافية خلال هذا الأسبوع. وبالطبع من الأفضل أن يكون لديك منظار أو حتى تلسكوب.

مع مغادرة البدر لسماء الليل، سيكون من السهل جدا اكتشاف الجسم البعيد في السماء، وتعد المجرة أبعد جسم يستطيع البشر رؤيته دون مساعدة من الأجهزة المتخصصة، وذلك بسبب حجمها الهائل وسطوعها.

تتعدد طرق لاكتشاف مجرة المرأة المسلسلة، لكن أسرع طريقة هي ببساطة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، مثل Night Sky على جهاز "آي فون".

هذا التطبيق يستخدم مستشعرات هاتفك لتوجيهك على الفور إلى مكان وجود المرأة المسلسلة، وإذا كنت على دراية بالأبراج، هناك بعض الخيارات لتحديد موقع المجرة، أحدها هو تحديد المربع الكبير في كوكبة الفرس الأعظم. ثم اخرج من منتصف المربع يسارا إلى مجرة المرأة المسلسلة.

اما الخيار الآخر هو البحث عن كوكبة ذات الكرسي، والتي لها شكل حرف W، والنجم الأكثر سطوعا في الكوكبة هو شيدار، والذي يشبه رأس سهم يشير نحو مجرة المرأة المسلسلة.

وقد يؤثر الموقع على مدى قدرتنا على رؤية مجرة المرأة المسلسلة، حيث يمكن أن تمنع الغيوم أو الأضواء الاصطناعية الاستمتاع بهذا المشهد.