صور.. مئات المصلين يؤدون صلاة الظهر بمسجد السيدة زينب بعد افتتاحه

أدى المئات صلاة الظهر، اليوم، بمسجد السيدة زينب، وذلك عقب زيارة مقام وضريح حفيدة الرسول الكريم واخت الحسن والحسين أبناء فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنها.

وحرص المئات من السيدات والرجال، على زيارة مسجد وضريح السيدة زينب من الساعات الأولى من صباح اليوم، متشوقين للأجواء الروحانية والسكينة التي يتميز بها ذلك المكان الشريف.

وجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلطان طائفة البهرة بالهند، افتتحا صباح أمس، مسجد وضريح السيدة زينب بعد خضوعهما للتطوير والتجديد، ليفتح أبوابه أمام الزوار من أرجاء المحروسة كافة.

وجاءت السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها، إلى مصر بعد ذبح شقيقها إمام الشهداء الحسين رضي الله عنه في كربلاء، لتحتمي بأهلها، وظلت بالمحروسة حتى أخر أنفاسها لتدفن فيها ويصبح قبرها ضريح يزوره عشاق النبي وآل بيته.