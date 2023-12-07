قذيفة لا تصد.. طارق حامد يُعلن عن ثالث أهداف ضمك أمام اتحاد جدة(فيديو)

الدوري السعودي للمحترفين

اطلق طارق حامد المصري المحترف ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادي ضمك قذيفة مدوية منخارج منطقة جزاء الخصم لتعلن عن الهدف الثالث في شباك اتحاد جدة في المباراة التى تجمع بينهما حاليًا ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

طارق حامد في الدوري السعودي

ولعب طارق حامد موسما مميزا مع اتحاد جدة، حيث شارك في 28 مباراة، خلال الموسم الماضي مع فريقه في الدوري السعودي، كما ساهم اللاعب مع فريقه في حصد بطولة الدوري السعودي، بالإضافة إلى كأس السوبر.

وتعرض حامد لإصابة خطيرة في الوجه، خلال مشاركته مع فريقه اتحاد جدة، في البطولة العربية، بعد تدخل عنيف من لاعب نادي الصفاقسي التونسي، حسين علي، غاب على إثرها 5 مباريات.

وانتقل المصري الى صفوف ضمك، لمدة موسم واحد قادمًا من نادي الاتحاد السعودي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وتواجد الدولي المصري طارق حامد، في منطقة وسط الملعب.بصفوف فريق ضمك بالتشكيل الاساسي لمباراة اتحاد جدة في دوري روشن للمحترفين التى ضمت كلا من: "محمد محاسنة، فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي، طارق حامد، انتوليتش، ستانشيو، كيفين نكودو، أحمد الزين، عبد العزيز الشهراني".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "مصطفة زغبة، نور الرشيدي، سلطان فيقهي، عبد العزيز مجرشي، اسا سيساي، رمزي صولان، بدر منشي، عبد العزيز مكين، عبد الرحمن العبيد".

تشكيل ضمك

فيديو.. هدف طارق حامد أمام اتحاد جدة السعودي