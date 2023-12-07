الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أذربيجان والمملكة المتحدة توقعان على بروتوكول تعاون اقتصادي

بوابة الوفد الإلكترونية

وقعت أذربيجان والمملكة المتحدة اليوم الخميس بروتوكول تعاون خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة أذربيجان وحكومة المملكة المتحدة. 

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وذكرت صحيفة "أذرنيوز" الأذرية أنه وقع على البروتوكول وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف ، ووزير الدولة البريطاني للصادرات اللورد مالكولم أوفورد.

 

يذكر أن باكو تستضيف اليوم الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة أذربيجان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

 

وناقش اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات الأعمال وتحول الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات.

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