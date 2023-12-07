الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وثيقة نشرها مكتب رئيس أذربيجان يدعوا فيها لانتخابات رئاسية مبكرة

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الخميس، إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من فبراير ، وفق وثيقة نشرها مكتبه.

txt

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان

txt

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأذري تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

وسبق أن أعيد انتخاب علييف (61 عاما) لولاية مدتها سبع سنوات عام 2018، ومع "قمع المعارضة السياسية" إلى حد كبير ففي حكم المؤكد أن يفوز بفترة رئاسية جديدة العام المقبل، بحسب رويترز.

 

وأمر علييف بشن هجوم مباغت في سبتمبر بعد حصار دام تسعة أشهر، بهدف استعادة إقليم ناغورني قرة باغ الانفصالي الذي كان يسيطر عليه الأرمن، وهو ثاني هجوم ناجح في غضون ثلاث سنوات.

 

ويُعد قيامه بذلك تصحيحا لما يراه هو ومعظم الأذربيجانيين بأنه "خطأ تاريخي" للانفصال الفعلي للمنطقة جراء صراع عرقي دموي تزامن مع انهيار الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

 

ونجح علييف في تشكيل تحالف وثيق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بفضل ثروة أذربيجان من النفط، كما تمكن من الحفاظ على علاقات عمل مع كل من روسيا والغرب، وهما مختلفان بشدة بخصوص حرب موسكو مع أوكرانيا.

مواد متعلقة

أذربيجان: فرنسا تمهّد الطريق لنشوب حرب جديدة جنوب القوقاز

بلجيكا تضرب أذربيجان بخماسية في تصفيات أمم أوروبا 2024

وكيل الأزهر يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز سبل التعاون بين البلدين

مفتي الجمهورية يستقبل شيخ الإسلام في أذربيجان الله شكر باشا زاده

منتخب النمسا يتخطى أذربيجان بهدف ويحسم التأهل ليورو 2024

بعد السيطرة عليها.. رئيس أذربيجان يرفع علم بلاده في عاصمة كاراباخ

المدير العام للإيسيسكو يستقبل سفير أذربيجان في الرباط

رئيس اقتصادية الشيوخ يستقبل سفير أذربيجان
الجريدة الورقية