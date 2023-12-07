وثيقة نشرها مكتب رئيس أذربيجان يدعوا فيها لانتخابات رئاسية مبكرة

دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الخميس، إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من فبراير ، وفق وثيقة نشرها مكتبه.

وسبق أن أعيد انتخاب علييف (61 عاما) لولاية مدتها سبع سنوات عام 2018، ومع "قمع المعارضة السياسية" إلى حد كبير ففي حكم المؤكد أن يفوز بفترة رئاسية جديدة العام المقبل، بحسب رويترز.

وأمر علييف بشن هجوم مباغت في سبتمبر بعد حصار دام تسعة أشهر، بهدف استعادة إقليم ناغورني قرة باغ الانفصالي الذي كان يسيطر عليه الأرمن، وهو ثاني هجوم ناجح في غضون ثلاث سنوات.

ويُعد قيامه بذلك تصحيحا لما يراه هو ومعظم الأذربيجانيين بأنه "خطأ تاريخي" للانفصال الفعلي للمنطقة جراء صراع عرقي دموي تزامن مع انهيار الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

ونجح علييف في تشكيل تحالف وثيق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بفضل ثروة أذربيجان من النفط، كما تمكن من الحفاظ على علاقات عمل مع كل من روسيا والغرب، وهما مختلفان بشدة بخصوص حرب موسكو مع أوكرانيا.