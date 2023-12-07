نتائج مُهمة لحملة نفذها قطاع أمن المنافذ في 24 ساعة

واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة جهوده فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

اقرأ أيضاً: تحرير 224 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق





جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم التهريب الجمركى: ضبط (5) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة:ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2088) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (37) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (264) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6 قضايا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياقٍ مُتصل، قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزرابتحرير(206) مخالفةللمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (206) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.