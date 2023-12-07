سقوط عراب تجارة وصناعة السلاح في أسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

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فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية).. بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 16 فرد محلى- مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع).. وبمواجهته إعترف بإدارته الورشة المشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقِ مُتصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، الغربية، الجيزة، شمال سيناء، أسوان، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط ضبط (عنصرين إجراميين- لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام-بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة - فرد محلى و3 طلقات).

وفي مديرية أمن الغربية تم ضبط (عامل) بدائرة مركز قسم شرطة ثالث المحلة.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام).

وفي مديرية أمن الجيزة تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام-طبنجة مُبلغ بسرقتها و5 طلقات).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة أوسيم.. وبحوزته (عدد 550 قرص من عقار الأبتريل المخدر – 330 قرص من عقار الأموتيرل المخدر).

وفي مديرية أمن شمال سيناء تم ضبط (عاطلان- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان العريش.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام).

وفي مديرية أمن أسوان تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطةنصر النوبة.. وبحوزته (كمية لمخدرالبانجو وزنت 2 كيلو جرام–كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش و3 طلقات).

وفي مديرية أمن الأقصر تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأقصر.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش–بندقية خرطوش و3 طلقات).

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.