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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 7-12-2023

الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 7-12-2023، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطري اليوم الخميس 7-12-2023

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سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 7-12-2023

 

سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.04  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

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