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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 7-12-2023

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 7-12-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 99.05 جنيه للشراء، و100.08 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري سجل 99.94 جنيه للشراء، و100.29 جنيه للبيع.

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة والبنوك

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سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

99.94 جنيه للشراء.

100.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

99.05 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

99.72 جنيه للشراء.

100.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.70 جنيه للشراء.

100.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

100.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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