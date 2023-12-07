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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

وزير الأوقاف يعلن موعد المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، عن موعد المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

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وزير الأوقاف يحذر: "المحتكر ملعون"

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وزير الأوقاف يشيد بالموقف القوي الثابت للرئيس السيسي في مواجهة التحديات الخطيرة على منطقتنا

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" الذي أقيم صباح اليوم بمقر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر  برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير الأوقاف، إن المسابقة ستعقد في نهاية هذا الشهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولأول مرة في دار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد جمعة، أن جوائز المسابقة تزيد على 8 ملايين جنيه، الجائزة الأولى منها مليون جنيه، وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

عنوان خطبة الجمعة القادمة

كما أكد وزير الأوقاف أنه انطلاقًا من الواجب الوطني تم تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن الإيجابية، والمشاركة الإيجابية وهذا حق الوطن علينا، فالعالم كله ينظر إلينا، والمشاركة الوطنية الإيجابية في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية دليل على وعي ونضج وتحضر الشعب المصري، فسلاح الوعي يعد أهم الأسلحة في المواجهة في عصرنا الحاضر، ولا شك أن المشاركة الإيجابية تعطي رسالة للعالم كله عن مدى وعي هذا الشعب.

وأوضح أنه في كل الاستحقاقات الانتخابية يكتب الناس صوتك أمانة ويفهم على أنه من الواجب أن تعطيه لمن يستحقه، والحق أنه ينبغي أن يفهم من  زاويتين: أمانة أن تؤديه أولًا، وثانيًا أن تؤديه لمن يستحقه والأجدر والأكفأ على مواجهة التحديات الراهنة.

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