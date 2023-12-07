وزير الأوقاف يعلن موعد المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، عن موعد المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" الذي أقيم صباح اليوم بمقر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير الأوقاف، إن المسابقة ستعقد في نهاية هذا الشهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولأول مرة في دار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد جمعة، أن جوائز المسابقة تزيد على 8 ملايين جنيه، الجائزة الأولى منها مليون جنيه، وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

عنوان خطبة الجمعة القادمة

كما أكد وزير الأوقاف أنه انطلاقًا من الواجب الوطني تم تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن الإيجابية، والمشاركة الإيجابية وهذا حق الوطن علينا، فالعالم كله ينظر إلينا، والمشاركة الوطنية الإيجابية في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية دليل على وعي ونضج وتحضر الشعب المصري، فسلاح الوعي يعد أهم الأسلحة في المواجهة في عصرنا الحاضر، ولا شك أن المشاركة الإيجابية تعطي رسالة للعالم كله عن مدى وعي هذا الشعب.

وأوضح أنه في كل الاستحقاقات الانتخابية يكتب الناس صوتك أمانة ويفهم على أنه من الواجب أن تعطيه لمن يستحقه، والحق أنه ينبغي أن يفهم من زاويتين: أمانة أن تؤديه أولًا، وثانيًا أن تؤديه لمن يستحقه والأجدر والأكفأ على مواجهة التحديات الراهنة.