قرار جديد من اتحاد اليد لتقليل شكاوي الأندية

قرر اتحاد اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين عدم أحقية أي نادٍ في شكوى لاعب له إلا في حدود 90 يوماً من نهاية العلاقة التعاقدية مع اللاعب.

وأصدر الاتحاد بياناً رسمياً يفيد بأنه لا يجوز التقدم بتلك الشكاوي بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التعاقد مع النادي لذات السنة المقدم بشأنها الشكوى.

وقال الاتحاد:" يجب تكليف من يلزم بإعلان اللاعبين واللاعبات المتعاقدين مع ناديكم بذلك ضماناً لقبول الشكاوي شكلاً والنظر والبت في موضوعها".

وتأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد للحد من الشكاوى التي تتقدم بها الأندية ضد اللاعبين بحسب ما ذكره البيان الرسمى.