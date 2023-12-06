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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يعلن قائمة فريق اليد لمباراة السوبر

ديفيد ديفيز المدير
ديفيد ديفيز المدير الفني ليد الأهلي

أعلن الإسباني ديفيد ديڤيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي قائمة الفريق، استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي تجمع الفريقين بالإمارات يوم السبت المقبل.

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وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

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