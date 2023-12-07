٢٧ لاعب من ١٥ فريق.. الإيقاف يهدد كبار الدوري الإنجليزي

لأول مرة يتعرض كبار الدوري الإنجليزي الممتاز لفيروس كرري متمثلا في سلسلة طويلة من اللاعبين المهددين بالإيقاف خلال الفترة القليلة المقبلة من الدوري الانجليزي، فهناك 27 لاعبا مهددون بالإيقاف في المباريات الخمس المقبلة بسبب تراكم البطاقات.

رابطة البريميرليج شددت على هؤلاء اللاعبين بضرورة تجنب الإيقاف لمباراة واحدة في الدوري الممتاز ، بعد حصولهم على أربعة إنذارات خلال الجولات الـ14 الماضية من عمر المسابقة.

وتنص اللوائح على أن أي لاعب يحصل على خمسة إنذارات في الدور الأول (19 مباراة) مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتم إيقافه لمدة مباراة واحدة في نفس المسابقة، ولا يتم نقل البطاقات الصفراء إلى كأس الاتحاد الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر قائمة هؤلاء اللاعبين نجوم من العيار الثقيل على رأسهم النجم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، رحيم ستيرلينج وإنزو فرنانديز ثنائي تشيلسي، وكاي هافرتز مهاجم أرسنال، وشون لونجستاف وكيران تريبيير ثنائي نيوكاسل.

كما تضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف في الدوري الإنجليزي ثلاثي أستون فيلا ماتي كاش و دوجلاس لويز و لوكاس دين، ولاعب برينتفورد كريستوفر آجر، ومن برايتون لويس دونك، ومن كريستال بالاس جوردان أيو بجانب ثلاثي إيفرتون جاراد برانثويت، عبد الله دوكوري، أشلي يونج، ومثلهم من لوتون تاون مارفيلوس ناكامبا، توم لوكير، عيسى كابوري، ومن شيفيلد يونايتد أنيل أحمدهودزيتش، أوليفر نوروود، جاك روبنسون.. ومن توتنهام: ديستني أودوجي، وولفرهامبتون ريان آيت نوري و هوانغ هي تشان، ومن نوتنجهام فورست أوريل مانجالا، إبراهيم سنجاري، ولاعب فولهام أنتوني روبنسون.