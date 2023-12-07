عاجل
عاجل| يؤوي نازحين.. قصف منزل عائلة زعرب في خانيونس واستشهاد 13 مدنيًا
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التفاصيل الكاملة لاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية

تطبيق نسك
تطبيق نسك

يسعى الكثير من المواطنين ىاراغبين في أداء مناسك العمرة، إلى معرفة التفاصيل الكاملة لاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية، عبر موقع نسك الإلكتروني، واتباع الخطوات المطلوبة واستكمال الإجراءات، بغية السفر إلى المملكة العربية لسعودية، لأداء مناسك العمرة.

txt

مديرية الصحة والسكان تدفع بقافلة مجانية إلى قرية العمرة شمال قنا

txt

قافلة طبية بقرية العمرة بأبوتشت بقنا

طريقةاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

في البداية الدخول على منصة نسك الإلكترونية من  هنا

النقر على التقديم على التأشيرة، واختيار الجنسية.

يجب تحديد إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن

في حالة الإجابة بـنعم على أحد الخياران السابقين، أو كلاهما سيظهر لك خياران التقديم على التأشيرة الإلكترونية والحصول على التأشيرة من خلال الباقة

يجب النقر على عرض مزودي الباقات للاختيار ما بين الخدمات

في حالة اختيار الأفراد  يجب النقر على أحد مزودي الخدمة، فنادق

أخيرًا في حالة ظهرت رسالة No Record Found، يجب النقر على View All Packages، واختيار تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر العرض المناسب لك.

 

مواد متعلقة

أوقات لا تجوز فيها العمرة

حكم أداء مناسك العمرة

خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية في أسرع وقت

تسليم التأشيرات وشرح المناسك في احتفالية بعثة نقابة الصحفيين لأداء العمرة
الجريدة الورقية