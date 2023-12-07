يسعى الكثير من المواطنين ىاراغبين في أداء مناسك العمرة، إلى معرفة التفاصيل الكاملة لاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية، عبر موقع نسك الإلكتروني، واتباع الخطوات المطلوبة واستكمال الإجراءات، بغية السفر إلى المملكة العربية لسعودية، لأداء مناسك العمرة.

طريقةاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

في البداية الدخول على منصة نسك الإلكترونية من هنا

النقر على التقديم على التأشيرة، واختيار الجنسية.

يجب تحديد إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن

في حالة الإجابة بـنعم على أحد الخياران السابقين، أو كلاهما سيظهر لك خياران التقديم على التأشيرة الإلكترونية والحصول على التأشيرة من خلال الباقة

يجب النقر على عرض مزودي الباقات للاختيار ما بين الخدمات

في حالة اختيار الأفراد يجب النقر على أحد مزودي الخدمة، فنادق

أخيرًا في حالة ظهرت رسالة No Record Found، يجب النقر على View All Packages، واختيار تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر العرض المناسب لك.