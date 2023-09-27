مديرية الصحة والسكان تدفع بقافلة مجانية إلى قرية العمرة شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت،شمال قنا، يوميّ الإثنين والثلاثاء الماضيين .

ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

فحص 715 حالة مرضية

وأورد المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٧١٥ مواطن فى ٥ تخصصات طبية بواقع " ٣٧٨ حالة طب أطفال ، ٢٣٧ حالة أمراض باطنة ، ٤٦ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٢٨ حالة جراحة عامة ، ٢٦ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٧ حالة.

وتابع أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

و قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرها ٢٩ مواطنا .