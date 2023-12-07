محافظ الغربية يواصل جولاته للتأكد من جاهزية لجان الانتخابات

واصلت محافظة الغربية، استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

ويواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

واستكمل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، جولاته الميدانية بمتابعة تجهيز اللجان بمركز ومدينة المحلة الكبرى، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

بدأت الجولة بمركز المحلة حيث تفقد المحافظ جاهزية اللجان بمدارس (مدرسة عياش الابتدائية، مدرسة الدماطي الإعدادية بنات، مدرسة عبد العال ابوهيش بالهياتم ، محله روح الجديدة، مدرسة شبشير الحصة للتعليم الأساسي، مدرسة شبشير الحصة بنين، مدرسة مصطفى أبو عيده بالرجديه ، مدرسة الرجدية الإعدادية بنين، مدرسة مؤسسة محلة أبو علي الابتدائية).

وتابع المحافظ، الجولة بمدينة المحلة حيث تفقد المحافظ اللجان بمدارس (مدرسة الشهيد هشام البزاوي، مدرسة المحلة الثانوية بنات، مدرسة مدينة العمال بنين، مدرسة مدينة العمال بنات بحي ثان المحلة الكبرى ومدارس السيدة زينب الإعدادية، مدرسة طلعت حرب الثانوية، مدرسة الوعي القومي، مدرسة عبد الرحمن بن عوف، مدرسة السادات الثانوية بحي أول المحلة) بالإضافة إلى تفقد لجنة المغتربين بمدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي . وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتجهيزات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لضمان راحة المواطنين وبالملصقات على المواصلات العامة التي تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضمن حملة التوعية الكبرى التي أطلقتها المحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.