السبت.. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس للعلاج الطبيعي لتأهيل وتحدي الإعاقة

تعقد النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة النقيب العام الدكتور سامي سعد، مؤتمر تحدي الإعاقة في نسخته الخامسة، السبت والأحد بأحد فنادق القاهرة والذي يهدف إلى الوصول وممارسة الأنشطة الطبيعية لذوي الإعاقة.

من ناحيته، قال النقيب العام الدكتور سامي سعد، رئيس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إن الإعاقة لها صور مختلفة على مستويات طبية عديدة، لذا ستدور المناقشات والمواضيع داخل المؤتمر المزمع عقده حول تحدي الإعاقة في عدة محاور، أولها القلب والرئتين والأوعية الدموية، والجهاز الحركي العضلي العظمي، فضلًا عن الجهاز العصبي العضلي، وما بعد الجراحات المختلفة، علاوة على أمراض نقص التغذية، فضلًا عن صحة المرأة والطفل، بالإضافة إلى جلسة خاصة في العلاج الكلي والذي يشمل الوخز بالإبر الصينية - الموكسا والعلاج الاستيوباثي، حيث تحتوي هذه الجلسة على 8 مواضيع للعلاج لجميع المحاور التي يناقشها المؤتمر.

يحاضر فى المؤتمر أكثر من ٦٥ طبيبًا في تخصصات مختلفة بمجال العلاج الطبيعي مشتركين من كافة أنحاء الجمهورية من اخصائي العلاج الطبيعي والطلاب الامتياز.

يرأس المؤتمر الدكتور سامي عبدالصمد ناصف، عضو النقابه العامه للعلاج الطبيعي ورئيس اللجنة العلمية بالنقابة، ويمثل الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي رئيسا شرفيًا للمؤتمر، وأيضًا رئيس شرف المؤتمر الأستاذة الدكتورة هدى الطلاوي عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وسكرتير عام المؤتمر الأستاذ الدكتور أمير صالح أستاذ العلاج الطبيعي جامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي، ومقرري عام المؤتمر كلا من الأستاذ الدكتور محمد علي سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور فرج عبدالمنعم عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة حورس، ورئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور حمادة السيد أيوب أستاذ مساعد بقسم الأطفال كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.