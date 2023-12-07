كل ما تريد معرفته عن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس

إنتاج الأمونيا الخضراء.. كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن انفوجراف حول إنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر تتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًّا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في ظل الحوافز الكبيرة التي تمنحها الدولة للمشروعات الخضراء.

إنتاج الأمونيا الخضراء

عقد الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض ملامح المشروع المقدم من شركة "بنشمارك باور إنترناشونال" لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة المصرية يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فى ظل الحوافز الكبيرة التى تمنحها الدولة للمشروعات الخضراء، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أى انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.

لفت رئيس الوزراء، إلى أن المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر وافق، خلال الأسبوع قبل الماضي، على استراتيجية الهيدروجين الأخضر التى تمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع المهم.

إنتاج الأمونيا الخضراء

نجحت إحدى الشركات، خلال الأيام الماضية، في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصر إلى الهند، وهو ما يُعتبر حافزًا للشركات العالمية للقدوم إلى مصر والاستثمار في هذا القطاع

أضاف مدبولي، أن الدولة تتمتع كذلك بميزة نسبية في إنتاج الأمونيا، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية مجهزة فى هذا الشأن، وهو ما يمكنها من زيادة فرص إنتاج وتصدير الأمونيا عالميًا.

وأشار إلى أن المشروع الذى نحن بصدده ويخص شركة «بنشمارك باور إنترناشيونال» يدخل ضمن خطة الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، إضافة أن اللجنة التنفيذية لمتابعة مشروعات الهيدروجين الأخضر ناقشت هذا المشروع منذ أيام، بهدف العمل على توفير احتياجاته، وتذليل أى عقبات.

إنتاج الأمونيا الخضراء

وقال الدكتور رئيس مجلس إدارة «بنشمارك باور إنترناشونال»، إن المشروع يستهدف بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميجاوات التى ستستعمل الطاقة المتجددة بالكامل لإنتاج 183 طن/يوم من الهيدروجين الأخضر لإنتاج 1000 طن/يوم من الأمونيا الخضراء.

وأكد أن استثمارات المشروع المتوقعة تبلغ نحو مليار دولار تتوزع على إقامة منشأة التحليل الكهربائي ومحطة الأمونيا، فضلًا عن تخصيص جزء من الاستثمارات لصالح إنشاء محطة لتحلية المياه التى تدخل فى عملية التحليل الكهربائى لإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها من البنية اللازمة للمشروع.