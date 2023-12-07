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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة القليوبية يناقش خطط الاستعداد للانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعًا تنظيميًا بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة فاطمة عبد المنعم مديرعام الطب الوقائي، ومديري المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، ومديري الإدارات الصحية، ومدير المجلس الطبي العام ببنها، ومدير المعمل المشترك ببنها.

وناقش الاجتماع، مدى جاهزية كل الإدارات الصحية والمستشفيات وكافة المنشآت الطبية بالمحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلي 12 ديسمبر المقبل.

وتم التأكيد أثناء الاجتماع علي التأمين الطبي التام للناخبين من توافر أدوية ومستلزمات ورفع درجة الاستعداد القصوي داخل المستشفيات، وتشكيل غرفة للطوارئ، بحضور مدير المنشأة علي مدار الثلاثة أيام الخاصة بالانتخابات، إلي جانب تواجد القوي البشرية النوباتجية كاملة استعدادا لأي حالة طوارئ.

وتناول الإجتماع، ترتيب عملية الذهاب للجان للادلاء بالأصوات منعاً للتكدس ومن أجل المحافظة علي سير العمل داخل المنشأة الصحية ؛ علي أن يتم تقسيم القوي البشرية علي اليوم الأول والثاني للانتخابات، ومناقشة تحديد أماكن اللجان الانتخاببة للمغتربين من العاملين بالقطاع الصحي ، وتنسيق عملية الذهاب للجان الانتخابية تيسيرا عليهم.

وأكد وكيل الوزارة، تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقا ومتابعتها بكل دقة.

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