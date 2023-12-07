محافظ الأقصر ووفد صيني يبحثان سبل تفعيل اتفاقية التأخي مع مقاطعة جيانسي

التقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وفد من مقاطعة جيانسي بجمهورية الصين الشعبية، ضم كل من السيدة لوشياو تشينغ نائب محافظ مقاطعة جيانسي والسيد ليوهونغ، رئيس مكتب التنشيط الريفي في جيانسي، والسيد كاي يونغ نائب المدير العام لادارة الموارد المائية في جيانسي والسيد تشنغ مين رئيس مركز ترويج التكنولوجيا الزراعية في جيانسي والسيدة هوانغ ميلينغ مفتش المستوي الثاني لمكتب الشئون الخارجية في جيانسي والسيدة ليو زيينج سكرتيرة نائب المحافظ.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ وهدي المغربي سكرتير عام محافظة الاقصر.

ورحب المحافظ بوفد مقاطعة جيانسي مؤكدا اهمية تعميق التفاهم المتبادل وتوطيد علاقات التعاون بين المدن والمقاطعات الصينية مشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين معرباً عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأقصر ومقاطعة جيانسي وزيادة بنود الاتفاقية بحيث تشمل جميع القطاعات.

وعقد المحافظ اجتماعاً مع وفد مقاطعة جيانسي بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات بالمحافظة ونظراء ممثلي الأنشطة المختلفة بالمقاطعة بحث خلاله مع الوفد سبل تفعيل اتفاقية التأخي الموقعة بين محافظة الأقصر ومقاطعة جيانسي بجهورية الصين الشعبية والتي تتضمن عدد من البنود ابرزها تنشيط التعاون في مجالات السياحة والاستثمار والتجارة والزراعة والري والتعليم وكذلك التعاون في المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

وفي نهاية اللقاء اهدي السيد المحافظ درع المحافظة للسيدة نائب رئيس مقاطعة جيانسي.