عاجل
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل

الطقس
الطقس

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

txt

أجواء غير مستقرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وتوجه نصائح عاجلة (فيديو)

txt

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

الطقس السائد لطيف نهارًا 

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء، حتى الثلاثاء المقبل.

وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 15 والعظمى 23 

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14  والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 24 

مواد متعلقة

أجواء غير مستقرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وتوجه نصائح عاجلة (فيديو)

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية على الطرق (شاهد)

حالة الطقس اليوم.. لطيف نهارًا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

المصريون بأوروبا وشرق آسيا يتوافدون بكثافة رغم الطقس السيئ

رغم صعوبة الطقس.. المصريون بإستراليا يشاركون في أداء حقهم الدستوري للانتخابات الرئاسية

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
الجريدة الورقية