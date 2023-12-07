استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

الطقس السائد لطيف نهارًا

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء، حتى الثلاثاء المقبل.

وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 24