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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر مستقرة خلال اليومين المقبلين وحتى الأحد المقبل، محذرة  من انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير في فترات الليل، حيث تصل إلى  13 درجة  على القاهرة الكبرى.

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أجواء غير مستقرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وتوجه نصائح عاجلة (فيديو)

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الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية على الطرق (شاهد)

وأضافت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك فرصا لسقوط  أمطار خفيفة لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، ويومي الأثنين والثلاثاء، سيكون هناك أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون خفيفة في المناطق الداخلية، ولكن ستزيد في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات الموجودة في جنوب سلاسل البحر الأحمر.


 ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل

وناشدت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية المواطين  ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل في ضوء انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة اليوم وبشكل تنازلي حتى في نهاية الأسبوع لتسجل العظمى في القاهرة 21 درجة، بينما الصغرى تنخفض إلى 7 درجات في عددٍ من المحافظات.
وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية نهارًا، بينما تزداد البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب كما سلف الذكر.

حالة الطقس في الأيام المقبلة
وعن توقعات الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الأيام المقبلة فإن يوم  الثلاثاء 5 ديسمبر، سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا تقريبًا على الطرق في أغلب الأنحاء.

أما عن الأربعاء 6 ديسمبر والخميس 7 ديسمبر، فتتوقع الأرصاد  سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

فيما تنشط حركة الرياح، في يوم الجمعة 8 ديسمبر: نشاط على مناطق من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر 
كما حذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الأرصاد على قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بالإضافة إلى اضاءة الكشافات واستخدامات أداة التنبيه من حين لآخر لإعلام قائدي المركبات الآخرين بوجودك، مطالبة بضرورة استخدام مساحات الزجاج، وفتح زجاج السيارة حتى لمنع تكثف البخار داخلها، مطالبة بعدم القيادة في حالة انعدام الرؤية.

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