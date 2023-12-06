Windows 10 يتلقى التحديث الأمني النهائي في أكتوبر 2028

على الرغم من أن Windows 10 لا يزال يحظى بحب Copilot AI، تظل الحقيقة أنه لن يتلقى التحديثات بعد الآن اعتبارًا من تاريخ انتهاء الدعم، 14 أكتوبر 2025، كما هو مذكور في منشور مدونة Microsoft IT Pro. ومع ذلك، لضمان حصول الشركات - وربما المستهلكين الأفراد لاحقًا - على متسع من الوقت للتحضير للترقية النهائية، ستقدم Microsoft قريبًا برنامج تحديث الأمان الموسع (ESU) لنظام التشغيل Windows 10.

مثلما هو الحال مع البرنامج المشابه المصمم لنظام التشغيل Windows 7، يمكن للمؤسسات شراء تحديثات الأمان الموسعة لنظام التشغيل Windows 10 - المقفلة الآن في الإصدار 22H2 - عن طريق اشتراك سنوي، مع الحد الأقصى للعمر الممتد ثلاث سنوات، أي حتى 14 أكتوبر 2028. لاحظ أن البرنامج يغطي فقط التحديثات الأمنية الهامة والهامة، وأنه لن يكون هناك دعم فني بخلاف هذه التصحيحات.

الحل البديل لما سبق هو ترحيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 إلى Windows 11 في السحابة، عن طريق اشتراك Windows 365. وبهذه الطريقة، سيستفيد نظام Windows 10 الفعلي الموجود في هذه الأجهزة من تحديثات الأمان الموسعة دون أي تكلفة إضافية، ولكن لمدة ثلاث سنوات فقط كحد أقصى.

بالطبع، تفضل Microsoft أن تقوم فقط بالترقية إلى Windows 11 بطريقة أو بأخرى، ولكن كما أشار Ars Technica، تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة هذه المرة لتوسيع برنامج ESU ليشمل الأفراد. لم يكن هذا هو الحال مع برنامج ESU الخاص بنظام التشغيل Windows 7، والذي يُظهر أن Microsoft تدرك جيدًا هيمنة Windows 10 حتى اليوم - بما يصل إلى 68.02 بالمائة، مقابل 26.63 بالمائة فقط لنظام التشغيل Windows 11، وفقًا لـ Statcounter (اعتبارًا من نوفمبر 2023). ). تابعونا لمزيد من التفاصيل والأسعار لاحقا.

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