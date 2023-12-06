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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ميزانية السعودية 2024.. إيرادات تقدر بـ 1172 مليار ريال

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ميزانية ضخمة للملكة العربية السعودية، أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، للعام المالى الجديد 1445 / 1446 هجريا، 2024 ميلاديا.

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، اليوم، فى الرياض، لإقرار الميزانية، واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة والتى قدرت الإيرادات بها بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.

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برامج ومشاريع تنموية واجتماعية

فيما قدرت المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال، وقدر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال، بينما وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل فى تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

ولي العهد يؤكد تعزيز النمو الاقتصادى


وفي السياق ذاته أكد ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التزام الحكومة فى ميزانية العام المالى 2024م بتعزيز النمو الاقتصادى عبر التوسع فى الإنفاق الحكومي.

ولي عهد السعودية أكد أن أرقام الميزانية التى أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتى داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التى تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين.

كما أشار محمد بن سلمان أيضا إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلى والصادرات السعودية غير النفطية.

 

الجريدة الورقية