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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين ينهي برنامج عمله في الإمارات ويتوجه إلى السعودية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامج عمله في الإمارات العربية المتحدة، عقب إجراء محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ويتوجه حاليا إلى المملكة العربية السعودية.

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الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مائدة بوتين ومحمد بن زايد في أبوظبي

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أوشاكوف: بوتين يحضر قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدولة المستقلة 25 و26 ديسمبر

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم  الأربعاء أن بوتين يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض من أبو ظبي.

 

وأجرى الرئيس الروسي اليوم محادثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، حيث اقترح التركيز على العلاقات الثنائية وعلى الوضع في المناطق الأكثر سخونة في العالم، مثل منطقة الحرب بين فلسطين وإسرائيل، فضلا عن الوضع في أوكرانيا.

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