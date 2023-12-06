القضاء الإداري يعيد عمر الغنيمي لمجلس سموحة

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهره في الدعاوى المقامة من عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضه بعزله من منصب النائب وعودته لممارسة مهام منصبه كنائب مرة أخرى في المجلس الحالي.





كما قضت ذات المحكمة في دعوى أخرى بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف عمر الغنيمي ومنعه من مزاولة مهام عمله كنائب رئيس سموحة، كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من جانب سعيد رشاد ببطلان انتخاب عمر الغنيمي.

من جانبه، أكد المستشار مجدي المتناوي محامي عمر الغنيمي أن حكم محكمة القضاء الإداري ألغى بند الانتخاب على منصب النائب في الجمعية العمومية القادمة لنادي سموحة.