الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهند تقدم مليون دولار مساعدات إغاثة لبابوا غينيا الجديدة بعد ثوران بركان جبل أولاون

الهند
الهند

أعلنت الهند تقديم مليون دولار أمريكي، مساعدات فورية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في بابوا غينيا الجديدة، وذلك في أعقاب ثوران بركان جبل أولاون مؤخرا.

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وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية في بيان رسمي  إن نيودلهي تعرب عن تعاطفها العميق مع حكومة وشعب بابوا غينيا الجديدة بسبب الأضرار والدمار الذي سببته الكارثة الأخيرة، في إشارة إلى الثوران البركاني.

 

وأضافت الوزارة - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أنه "باعتبار مورت مورسيبي صديقا مقربا وشريكا في التنمية في إطار منتدى التعاون بين الهند وجزر المحيط الهادئ وكبادرة تضامن مع شعب بابوا غينيا الجديدة الصديق، تقدم حكومة الهند مساعدات إغاثة فورية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار".

 

وقد اندلع ثوران بركاني كبير في جبل أولاون في بابوا غينيا الجديدة في 20 نوفمبر الماضي وأجبر السلطات على إجلاء أكثر من 26 ألف شخص.

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