زيت جوز الهند يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يعتبر زيت جوز الهند من الأطعمة الفائقة لسبب وجيه، حيث وجدت دراسة جديدة أنه قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتوصل علماء من جامعة كامبريدج إلى هذا الاستنتاج.

من ناحية، يُطلق على زيت جوز الهند اسم الأطعمة الفائقة، ومن ناحية أخرى، يتم تشويهه لأنه يُصنف على أنه دهون مشبعة ويستخدم زيت جوز الهند بنشاط ليس فقط في صناعة المواد الغذائية، ولكن أيضا في صناعة مستحضرات التجميل.

ولقد كان العلماء يناقشون لفترة طويلة حول ما إذا كان هذا المنتج مفيدًا أكثر من الضرر والآن، وجد باحثون من كامبريدج أن زيت جوز الهند يقلل بالفعل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عند تناوله يوميًا لمدة 4 أسابيع وهذه هي نتائج دراسة شملت 94 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 75 عامًا وليس لديهم أي تاريخ للإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري.

تم تقسيم المشاركين في التجربة إلى ثلاث مجموعات، وطلب من كل منهم تناول 50 جرامًا من جوز الهند أو الزيتون أو الزبدة غير المملحة يوميًا لمدة 4 أسابيع، واهتم العلماء بمدى تأثير تناول هذه الدهون بشكل منتظم على مستويات الكوليسترول، وكانت نتائج الدراسة مفاجئة للغاية.

وشهدت مجموعة الزبدة زيادة بنسبة 10% في المتوسط في الكوليسترول السيئ، بينما شهدت مجموعة زيت الزيتون انخفاضًا طفيفًا في الكوليسترول السيئ، ولكن زيادة بنسبة 5% في الكوليسترول الجيد ولكن بين أولئك الذين تناولوا زيت جوز الهند، كانت هناك أكبر قفزة في مستويات الكولسترول "الجيد" بنسبة تصل إلى 15٪ ولذلك فإن هذا المنتج هو الأفضل في فئة الدهون المشبعة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.