آبل تضغط على الهند لإعفاء أجهزة iPhone القديمة من قواعد الشحن USB-C

يقال إن شركة آبل تضغط على الهند لتأخير تنفيذ القاعدة التي تتطلب أن تحتوي جميع الهواتف الذكية المباعة في البلاد على منفذ شحن USB-C. بينما بدأت شركة Apple بالفعل في التحول بعيدًا عن منفذ Lightning في تشكيلة iPhone 15 (والمنتجات الأخرى)، فإن اللائحة تختلف عن لائحة مماثلة تم سنها في الاتحاد الأوروبي حيث قد تضغط الهند على Apple للتبديل إلى منفذ USB-C على الأجهزة الأقدم. آيفون.

وافقت الشركات المصنعة الأخرى، بما في ذلك سامسونج، على خطة الهند للحصول على منفذ شحن USB-C عالمي على هواتفهم الذكية بحلول يونيو 2025، أي بعد ستة أشهر من الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي (لطالما استخدمت شركات تصنيع المعدات الأصلية منافذ شحن USB-C منذ فترة طويلة على أي حال). ومع ذلك، يقال إن شركة آبل ضغطت على الهند لتأخير تنفيذ القاعدة، أو على الأقل لإعفاء أجهزة iPhone القديمة من هذا الشرط.

وفقًا لرويترز، أخبر المسؤولون التنفيذيون في شركة Apple المسؤولين الهنود أواخر الشهر الماضي أنه إذا تم تطبيق القاعدة على أجهزة iPhone القديمة، فلن تكون الشركة قادرة على تلبية أهداف الإنتاج على النحو المنصوص عليه في برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) في البلاد. وبموجب هذا المخطط، تمنح الهند الشركات المصنعة للإلكترونيات حوافز مالية للقيام باستثمارات جديدة وتحقيق مبيعات إضافية للهواتف كل عام.

يقال إن موردي Apple، مثل Foxconn، استفادوا من البرنامج لتعزيز إنتاج iPhone في الهند. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 12 و14% من أجهزة iPhone التي تم تصنيعها هذا العام سيتم تصنيعها في الهند. ويمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى ما يصل إلى 25 بالمئة العام المقبل، وفقا للمحلل مينغ تشي كو.

يقال إن شركة Apple أخبرت المسؤولين أنها لا تستطيع تغيير تصميم أجهزة iPhone السابقة لتشمل منفذ USB-C. وبحسب ما ورد قالت الشركة إنه ما لم تحصل على إعفاء لنماذج ما قبل iPhone 15، فإنها ستحتاج إلى 18 شهرًا بعد نهاية العام المقبل (أي حتى منتصف عام 2026) للامتثال للوائح. من المفترض أن يمنح هذا شركة Apple وقتًا كافيًا للتخلص التدريجي من منافذ Lightning على أجهزة iPhone القديمة، والتي يميل المستهلكون الهنود إلى تفضيلها نظرًا لانخفاض أسعارها عندما تطلق الشركة طرزًا جديدة.