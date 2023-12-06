أقدم طالب ثانوي علي إنهاء حياته شنقًا في محافظة المنيا، وقررت أهليته إقدامه على الانتحار داخل منزله بإحدى قري مركز بني مزار شمال المحافظة، فيما تولت جهات التحقيق فحص الواقعة، وكلفت النيابة بجمع التحريات اللازمة حول الواقعة.

انتحار طالب ثانوي شنقًا في المنيا

وكانت البداية بتلقى اللواء محمد مصطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مركز شرطة بني مزار، يفيد بورود بلاغ من أهالي شاب بمصرع نجلهم، شنقا داخل شقته السكنية بالقرية.

وبالانتقال وبتكليف مأمورية أمنية من ضباط البحث الجنائي وقوة معاونة والانتقال لمحل الواقعة والفحص، تبين وفاة المدعو ” إ.ع. س ” 18سنة، بالصف الثالث الثانوي، داخل غرفة بالمنزل، وبمناظرة جثمان المتوفي تبين وجود آثار شنق.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني مزار تحت تصرف النيابة العامة، لانتداب الجهات الطبية المختصة للقطع حول وجود شبهة جنائية من عدمه. وكُلفت وحدة مباحث المركز بإجراء تحرياتها وجمع الاستدلالات حول الواقعة.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنيا

كما لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بالقرب من مركز بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي، بمركز بني مزار شمال المنيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان البداية بتلقي مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل، أمام مدخل بني مزار بالطريق الصحراوي الشرقي، وذلك نتيجة الشبورة المائية والسرعة الزائدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع المصرع المدعو «م. ع» 45 عاما ويقيم بالشيخ فضلل وإصابة آخر يدعى «خالد. ش «، تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطبيب مفتش صحة المركز وتسليمه لأهليته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.