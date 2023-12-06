"التعليم": درجات تقييمات صفوف النقل تضاف بشكل طبيعي للمجموع التراكمي

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن درجات تقييمات الشهور لطلاب صفوف النقل سواء بالفصل الدراسي الأول أو الثاني، تضاف بشكل طبيعي لمجموع الطلاب التراكمي في نهاية كل فصل دراسي، حيث يقوم الطالب بتأدية اختباري شهر خلال الفصل الدراسي الواحد، ويتم اختيار الدرجة الأعلى من درجات الاختبارات الشهرية للطالب، وإضافتها للمجموع الكلي للفصل الدراسي.

وأوضح أن توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة خلال الفصل الدراسي الواحد تكون كالآتي: 80% لدرجة امتحان نهاية الفصل، و 10% لدرجة امتحان الشهر (أعلى درجة في الاختبارات الشهرية)، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك.

وفي سياق متصل، تتضمن أسئلة الاختبار الشهري جزئيات قصيرة تستهدف قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعلياً من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، إذ يتكون الاختبار من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب في اليوم الدراسي أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية أي 45 دقيقة على أقصى تقدير.



