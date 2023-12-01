توزيع درجات صفوف النقل في الفصل الدراسي الأول 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات جميع صفوف النقل في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

ويؤدي طلاب صفوف النقل ثلاثة امتحانات في الفصل الدراسي الأول: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في شهر أكتوبر من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

ويستهدف الاختبار الثاني لطلاب صفوف النقل يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في شهر نوفمبر من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

أما امتحانات نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

توزيع درجات الطلاب في صفوف النقل

ويكون توزيع درجات الطالب في صفوف النقل في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

توزيع درجات المرحلة الابتدائية

أما توزيع درجات في الصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية فتكون على النحو التالي: 60 درجة للاختبارات التحريرية، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

ويعتمد نظام التقييم في المرحلة الابتدائية على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة التي تبلغ 12 اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو.

درجات المشروعات البحثية

وبشأن المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل، تكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع أي لا تدخل في توزيع درجات الفصل الدراسي الأول.

وتكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني".

ويتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

ويقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لاتقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تم الاستعانة بها.

وتتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي، يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

ويتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعة المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها، لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.