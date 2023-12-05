ضوابط المشروعات البحثية لجميع صفوف النقل 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط المشروعات البحثية المطلوبة من جميع صفوف النقل للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50 في المئة على الأقل من الدرجة على أن تحتسب درجات المشروعات البحثية ضمن المجموع الكلي.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة في المشروعات البحثية يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن ثلاثة طلاب ولا تزيد على خمس طلاب لإعداد المشروعات البحثية لهذا العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الأعمال المتعلقة بتلك المشروعات البحثية تجرى بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

ضوابط تنفيذ المشروعات البحثية

تختار المدرسة أحد الموضوعات بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل مناقشة المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطلاب.

يتم تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 لعمل المشروعات البحثية، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

يناقش المعلم رائد الفصل الطلاب في المشروعات البحثية والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.

تتقدم كل مجموعة بمشروعين في المشروعات البحثية طوال العام الدراسي، يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

يشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50 في المائة على الأقل من الدرجة على أن تحتسب درجات المشروعات البحثية ضمن المجموع الكلي، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

يتم إعداد كشف بأفضل 10 مشروعات بحثية لكل صف دراسي، وإثابة المجموعات المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى بها لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.

