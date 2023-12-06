جامعة الزقازيق تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم

نظمت كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعنوان «متحدون في العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة» .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، وتحت إشراف الدكتور سعيد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعيد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأطفال من ذوي الإعاقة وذويهم.





بدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتم نقل الاحتفالية بلغة الإشارة، حيث تضمنت فقرات الحفل عدداً من العروض المقدمة من الأطفال ذوي القدرات الغنائية والشعرية والاستعراضية.

وخلال كلمته نقل الدكتور إيهاب الببلاوي تهنئة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة لأبنائه الطلاب من ذوى الهمم، والشكر لجميع القائمين علي هذا اليوم، موجهًا لهم كل التحيه والاعتزاز، والحرص على إحياء الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة كل عام وتقديم الدعم الكامل لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة.

وأكد “الببلاوى” أن اليوم العالمى لذوى الهمم يوم مهم ، والذى يلقى دعم من قطاع البيئه تحت رعاية الدكتووة جيهان يسرى من خلال تيسير كافة الخدمات للأطفال ذوي القدرات الخاصة وذويهم، مشيراً إلى الإيمان بأهمية مثل هذه الخدمات، مؤكداً على دعم القيادة السياسية للأشخاص من ذوي الإعاقة أو خريجي هذا التخصص والعمل علي تأهيلهم، كما توجه بالشكر والتقدير لكافة أعضاء هيئة التدريس والقائمين علي المعامل ومركز الاستشارات والتدريب والجهاز الإدارى بالكلية تقديراً لجهودهم .



وأشارت الدكتورة جيهان يسرى إلى حرصها الدائم لحضور إحتفالات وأنشطة كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل لما تتسم به من تنظيم متميز، مؤكدةً أن جامعة الزقازيق حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، لافتةً إلى أنه لابد من البحث عن المميزات والقدرات التي يتميز بها كل من أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم على حدة وتعظيم الاستفادة منها ومعرفة احتياجاتهم لتوفيرها ليتمكنموا من ممارسة حقوقهم وتأدية واجباتهم بصورة فاعلة في مجتمعهم.