الهيئة الوطنية: الصمت الانتخابي يبدأ 8 ديسمبر لمدة يومين

أكد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، سيبدأ بعد غدًا 8 ديسمبر المقبل، وسيكون لمدة يومين قبل عملية الاقتراع.

الوطنية للانتخابات

وقال “بنداري”، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه خلال فترة الصمت الانتخابي لا يجوز لأي مرشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو أي شأن من الأمور الانتخابات التي تؤثر على عملية الاقتراع وإرادة الناخب.

وأوضح أن الغاية المبتكرة من فكرة الصمت الانتخابي هو أن المشرع قصد هذه الفكرة تمكين الناخب لاختيار دون تأثير من يتم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ليقود البلاد خلال السنوات الـ6 المقبلة، منوهًا بأنه يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

ونوه بأنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة وتم وضع الإرشادات المتعلقة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، مشددًا على أن هذا يحدث لأول مرة بشأن ذوي الإعاقة السمعية وتم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية.

واضاف أنه تم إعداد بطاقة "برايل" وتم استخدامها في انتخابات رئاسة الجمهورية بالخارج واتت ثمار جيدة، مشددًا على أنه تم تجهيز كافة اللجان الفرعية ببطاقات برايل لتميكن ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية دون مساعدة من أحد.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والمقرر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 67 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 مقر لجنة فرعية وعامة بمختلف محافظات الجمهورية وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

تبدأ الجمعة المقبلة فترة الصمت الدعائي فى الداخل في الانتخابات الرئاسية، والتى تتوقف فيها كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت.

وحدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية فترة الصمت الدعائي يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر وقبل يومين من عملية الاقتراع، يحظر خلالهما ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه دون ضغوط أو توجيه وبحرية تامة.