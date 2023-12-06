الوطنية للانتخابات: جهزنا اللجان بكافة اللوجستيات وبطاقات “برايل” لأول مرة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تهيئة كافة لجان المقرات الفرعية وتم تجهيرنا ووصول كافة اللوجستيات المتعلقة بالانتخابات من سواتر وصناديق اقتراع، كما أنه تم معاينتها وفقًا للضوابط التي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتيح للمواطن أن يباشر حق السياسي بسهولة ويسر.

كلمة عاجلة من الوطنية للانتخابات:

وأوضح أنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة وتم وضع الإرشادات المتعلقة بالعملةي الانتخابية وكيفية الاقتراع، مشددًا على أن هذا يحدث لأول مرة بشأن ذوي الإعاقة السمعية وتم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية.

واضاف أنه تم إعداد بطاقة "برايل" وتم استخدامها في انتخابات رئاسة الجمهورية بالخارج واتت ثمار جيدة، مشددًا على أنه تم تجهيز كافة اللجان الفرعية ببطاقات برايل لتميكن ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية دون مساعدة من أحد.

وتابع: "الأصل العام وفقًا للقانون أن يستعين ذوي الإعاقة البصرية برئيس اللجنة الفرعية".

الهيئة الوطنية تعلن استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024.. بث مباشر

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والمقرر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 67 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 مقر لجنة فرعية وعامة بمختلف محافظات الجمهورية وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

تبدأ الجمعة المقبلة فترة الصمت الدعائي فى الداخل في الانتخابات الرئاسية، والتى تتوقف فيها كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت.

وحدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية فترة الصمت الدعائي يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر وقبل يومين من عملية الاقتراع، يحظر خلالهما ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه دون ضغوط أو توجيه وبحرية تامة.