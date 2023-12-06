درب البرابرة.. قصة وراء الأسم لأكبر ساحة تجارية لـ "الرفايع" بالقاهرة

يعد درب البرابرة من أشهر الأحياء التجارية بمنطقة العتبة والموسكي لبيع العديد من المنتجات المحلية والتي تسمى بـ "الرفايع"، فضلًا عن كونه سوق للوازم السبوع والبيت من الإبرة للصاروخ.

ويعتبر درب البرابرة مقصد للعديد من المواطنين الراغبين في الحصول على مستلزماتهم بأسعار رخيصة، لاشتهار الشارع ببيع جميع مستلزمات التي تخص ديكور المنزل من نجف وفازات وورد طبيعى وليس فقط مستلزمات السبوع.

السر وراء الأسم

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بالبحث عن أصل مسمى درب البرابرة، اختلفت الروايات حول سبب تسميته بهذا الاسم، والذين نسبوها إلى قصتان، الأولى، ترجعها إلى المنحدرين من قبائل البربر “أي الأمازيغ” في شمال أفريقيا وبلاد المغرب العربي الذين جاءوا مع جوهر الصقلي أثناء فتح مصر في عهد الفاطميين واستقروا في هذا المكان، والثانية تربطها بالعمال النوبيين الذين قدموا إلى القاهرة والدلتا مع بدايات القرن الـ19، وكان درب هو مكان تجمعهم وإقامتهم.

فيما تأتي رواية أخرى إلى أن البعض إن جماعة من البربر جاءت إلى القاهرة للعمل كخدم وسفرجية لدى الباشوات أثناء حكم محمد علي باشا الكبير في بداية القرن 19 وكان المطار قريبا من القصور الرئيسية لحكام مصر ونظرا لتعايشهم في شكل مجتمع صغير لهم كانت إقامتهم في درب البرابرة والذي أخذ الاسم منهم.

ولعل أكثر ما يشتهر به الشارع هو مستلزمات السبوع، حيث يضم الشارع كافة مستلزمات الاحتفال بقدوم طفل جديد بأسعار زهيدة للغاية، بداية من أساسيات السبوع كـ "العلبة المقفولة" وفيها البونبون، والشوكولاتة واللعبة أو التحفة وبطاقة كتب عليها اسم المولود وتاريخ ميلاده، وتربط بشريطة ستان فيونكة عليها اسم المولود، فضلًا عن التارات الخشبية بالأسماء المختلفة والغربال بالأشرطة الستان بحسب الألوان التي تناسب نوع المولود.