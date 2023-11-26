أحداث غزة تصيب حركة بيع زينة الكريسماس بالشلل في درب البرابرة

تعد منطقة درب البرابرة من المناطق الشهيرة بتصنيع وبيع كافة أدوات زينة عيد الميلاد، رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث أن ارتبط الكريسماس بالأشجار و هدايا "السيكريت سانتا" منذ مئات السنين، فهناك العديد من الاشكال والاحجام التي يستعين بها الجميع في تزين المنزل او المحلات والفنادق الكبري احتفالا بقدوم عام جديد 2024.

ومع قرب الانتهاء من عام 2023 يحرص المواطنين على شراء بعض أدوات زينة الكريسماس الشهيرة تجهيزًا لأحتفلات رأس السنة، بأسعار مناسبة لظروف الحياة، ويأتي مجسم بابا نويل والغزالة الذهبية و الكور الملونه وأمتار النور المتنوعة في المقدمة ليسهل تغيير شكل ديكور المنزل احتفالًا بالعام الجديد.

رصدت عدسة بوابة الوفد أبرز أدوات تزين الكريسماس الشهيرة واجواء حركة البيع والشراء في منطقة درب البرابرة لترصد لقراء بوابة الوفد الكثير من المعلومات الهامة الخاصة بأحدث التصاميم الجديدة والأسعار المتداولة بين ادوات الزينة هذا العام.

وأوضح البائع أحمد حسن ان منطقة درب البرابرة يوجد بها ورش صناعية كثيرة، يتصنع بها كافة انواع زينة الكريسماس المصرية لذا لايوجد ارتفاع ملحوظ في الأسعار بل تختلف عن اسعار العام الماضي إلا في بعض الجنيهات فقط.، أما عن الزينة المستوردة فهي في قبضه تجار الجملة يتحكمون في زيادة الأسعار بشكل جنوني على حسب ارتفاع سعر الدولار وهذا يؤثر سلبيًا على هامش الربح.

واضاف ان هناك ادوات ثابته يبحث عنها الجميع بأستمرار؛ مثل بابا نويل لانه من أهم معامل أحتفلات رأس السنة و والغزال الذهبي و لعب الهدايا الصغيرة والملونة والنجوم والأجراس؛ لانهم يساعدوا في تغيير شكل ديكور المنزل او المكتب او مكان العمل لاضافه روح من التجدد والبهجة في أجواء المكان.

بائع درب البرابرة: نبيع زينة الكريسماس بأسعار زهيدة شعورًا بالمواطنين

وأكمل أن أسعار أدوات زينة الكريسماس تبدأ من ١٥ جنيه حتى ٦٥ جنيه، وتنقسم أشجار الكريسماس الى مصرية ومستوردة، يتحدد ثمنها حسب مقاس الشجرة وحجمها والزينة التي تزين بها.

بائع درب البرابرة: مجسم بابا نويل يسيطر على حركة البيع هذا الموسم

وأستكمل أن سعر شجرة الكريسماس المستوردة وتسمى "الأنفد" يتراوح ثمنها من 150 إلى 5 ألف جنيهًا، وهذا لا يعاني ان شجرة الكريسماس المصرية التي يطلق عليها أسم “القمع " مهمشة لا مطلقًا فهي مطلوبة كثيرًا عند أصحاب الفنادق والمحلات الكبرى.

وأشار أن مجسمات بابا نويل المستورده بأحجمها وأشكالها المختلفة من أكثر المبيعات التي يحرص على شرائها المواطن ويتراوح سعرها من 250 جنيهًا الي 3500 ألف جنيه.

واردف أن أحداث غزة أثارت بشكل سلبي على نفسية المصريين وتوجههم إلي شراء بعض الأشجار و الزينة أو ملصقات الكريسماس، فحركة البيع والشراء هذا العام مصابه بالشلل التام رغم أن هامش المكسب لا يتجاوز 2% عن العام الماضي.

واختتم حواره أن زينة رأس السنة متجددة ولا يمكن التخلى عنها مع استقبال العام الجديد، فمن الممكن ان تغيير ديكور منزلك ببعض أوراق الزينة الخضراء والبيضاء مع شجرة الكريسماس متوسطة الحجم بسعر لا يتخطى الـ 150 جنيهًا.