الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سوق درب البرابرة .. أعرق أسواق مصر للاحتياجات المنزلية وبضائع تناسب جميع المستويات

بوابة الوفد الإلكترونية

في ممر ضيق يساع لعبور عابر لا أكثر.. يقطن أشهر أحياء مصر ذات الطبيعة التجارية للبضائع الإقتصادية، والمعروف بـ "درب البرابرة" في منطقة العتبة بجانب الموسكي و يعد قبلة للعرائس المقبلات على الزواج ومقصد الأسر التي تحتفى بقدوم مولود جديد أو الشباب الغارق في تفاصيل فرش المنزل.

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فبداخل ممر طويل بين منطقة العتبة والموسكي، ويمكن الولوج له من شارع الجيش، يتراص عدد من التجار بمنطقة درب البرابرة، لبيع قطع الديكور الأنتيكة والتى تختلف أسعارها باختلاف قيمتها، كما يحتوى الدرب على جميع مستلزمات السبوع بداية من الشموع حتى الحلوى الملونة، وكذلك مستلزمات الاحتفال بأعياد الميلاد المختلفة، والحلوى بمختلف أحجامها وأسعارها.

الكريسماس بدرب البرابرة 

كما يستضيف التجار بضاعة المواسم المختلفة، فتنتشر بمحلات درب البرابرة الآن بضائع الكريسماس المختلفة، حيث يشتهر الشارع بتصنيع أشجار عيد الميلاد، بأحجام وأشكال مختلفة، حيث يرتاد قطاع واسع من الجمهور الدرب، سواء كانوا أشخاصاً عاديين، أو أصحاب محلات تجارية وفنادق ومقاهٍ.

النجف بأشكاله

كما يعرض الشارع أجمل أشكال النجف وأنواعه، حيث يتنوع المعروض من حيث النوع والسعر الأمر الذى جعله ملاذ الشباب الذين يجهزون للزفاف، والتي تبدأ من أسعار اقتصادية "على قد الأيد" كما يصف التجار، صعودًا لأسعار لا تضاهي أي تاجر آخر يعمل بنفس المجال.

مستلزمات السبوع

ولعل أكثر ما يشتهر به الشارع هو مستلزمات السبوع، حيث يضم الشارع كافة مستلزمات الاحتفال بقدوم طفل جديد بأسعار زهيدة للغاية، بداية من أساسيات السبوع كـ "العلبة المقفولة" وفيها البونبون، والشوكولاتة واللعبة أو التحفة وبطاقة كتب عليها اسم المولود وتاريخ ميلاده، وتربط بشريطة ستان فيونكة عليها اسم المولود، فضلًا عن التارات الخشبية بالأسماء المختلفة والغربال بالأشرطة الستان بحسب الألوان التي تناسب نوع المولود. 

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