الأبراج البرونزية والمجسمات المضيئة والغزلان الذهبية أبرز صيحات زينة الكريسماس 2024
دائما ما تبحث الفتيات والسيدات عن أحدث الصيحات الخاصة بالزينة لتضيف لمسة جمالية الي منزلها عند الاقتراب من قدوم عام جديد، وهذا ما يدفعهن الي الذهاب للمناطق الشهيرة بيبع زينة الكريسماس شراء ما يرغبن بأسعار مناسبة لذا يذهبون الي منطقة درب البرابرة.
وتحتل منطقة درب البرابرة مكانة هامة في تصنيع وبيع كافة ادوات زينة الكريسماس من نجوم لامعه وأجراس وغزلان ذهبية وأشجار كريسماس متنوعة ومختلفة الأحجام والأشكال سواء كانت صممت بأيادي مصرية أو الأنفد المستوردة.
ومع قرب الانتهاء من عام 2023 وتزين بعض اغلفه أبواب المنازل والشوارع والمحلات الكبرى والفنادق الشهيرة بزينة الكريسماس، رصدت عدسة بوابة الوفد أحدث تصاميم الزينة وأسعارها في منطقة درب البرابرة.
وقال يوسف البوب احد بائعي زينة الكريسماس في درب البرابرة أن اختلاف أشكال زينة الكريسماس تعطى مجال واسع أمام الزبائن بأختيار ما يحلو لهم لتزين منازلهم على طريقته الخاصة.
وأضاف أن أسعار زينة الكريسماس التي تصنع في ورش الكامنة في درب البرابرة زهيدة بالنسبة لأسعار الزينة المستوردة وهذا ما يضاعف العماله المصرية عام تلو الآخر.
وأوضح أن الأبراج البرونزية بمختلف أحجامها وأشكالها والملصقات المضيئة أبرز تصاميم زينة الكريسماس 2024، ويتراوح ثمنها من 300 جنيه حتى 550 جنيه.
أضاف أن أسعار الأبراج تحدد على حسب المقاس حيث تبدأ من 200 إلي 1500 جنيه، أما عن أسعار الغزلان الذهبية فيوجد منها مقاسات تبدأ من 350 الي 1050.
بائع درب البرابرة: شجرة الكريسماس “الأنفد” الأكثر مبيعًا هذا العام
وأكمل أن تصاميم أشجار الكريسماس كثيرة ومتنوعة ومختلفه الأشكال والأحجام، وتحتل شجرة الأنفد مكانة هامة عند أخواتنا الأقباط ويتراوح ثمنها من 10 جنيه حتى 7 ألف جنيه، أما عن مجسمات بابا نويل المعدانية التي ترقص وتغني وتضئ يتراوح اسعارها من 1350 إلي 5 ألف جنيه.
وأستكمل أن يتم تصنيع بعض زينة الكريمساس في ورش درب البرابرة مثل أطارات الزينة الخضراء والمزينة بملصقات الكريسماس، ومجسمات بابا نويل المصممة من الفيبر.
بائع درب البرابرة: حركة بيع زينة الكريسماس معدومة بسبب احداث غزة
واشار أن الأسعار شهدت تغيير طفيفه عن العام الماضي ومع ذلك حركة البيع معدومة بسبب أحداث فلسطين وتأثيرها على نفسية المصريين.
واردف أن يمكن للجميع تغيير شكل ديكور منزلهم وغرفتهم بأقل تكلفه بالخطوات التالية:-
-يمكن شراء شجرة الكريسماس الخضراء يبلغ طولها متر ويبلغ سعرها 100 جنيه.
-يمكن شراء بعض أكياس الزينة المختلفة مثل علب الهدايا الصغيرة والأجراس والنجوم البرونزية بسعر 25 جنيه للكيس الواحد.
-يمكن شراء بعض افرع النور ويتراوح ثمنها من 45 جنيه الي 100 جنيه.
- كما يمكن شراء بعض ملصقات الكريسماس على هيئة أشجار أو نجوم أو مجسم بابا نويل يلصق على الحائط ببساطة ويبلغ ثمنها 15 جنيه.
واختتم حواره ان المصريين يملكون قلب حنون يشعر بالآخرين وأن أحدث فلسطين متفاقمة ومؤثرة على الحالة النفسية والماديه والاجتماعيه ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا.