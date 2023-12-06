سقوط عامل بحوزته 15 كيلو حشيش وأفيون بطهطا

تمكن ضباط وحدة مكافحة المواد المخدرة بالتنسيق مع الأمن العام بمديرية أمن سوهاج وبالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج من ضبط عامل زراعي في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة المركز يتاجر بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرائي وبحوزته كمية كبير من مخدر الأفيون والحشيش بلغت حوالي 15 كيلو جرام وفرد خرطوش وفرد روسي 43 طلقة حية ومبلغ مالي وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة جاءت عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد قيام عامل زراعي 45 سنة يقيم بناحية نجوع الصوامعة بدائرة مركز طهطا بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم استهداف المُتحرى عنه وأمكن ضبطه وبحوزته 6 كيلو من مخدر الأفيون و90 طربة حشيش زنة 15 كيلو تقريبًا وفرد خرطوش و40 طلقة خرطوش عيار 13 وفرد روسي و3 طلقات ومبلغ مالي قدره 3250 جنيه وهاتف محمول ودراجة نارية بدون لوحات.

وبالفحص ومن خلال التحريات تبين أن المذكور سبق اتهامه في قضيتي مخدرات وقضية سلاح وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس والمبلغ المالي من حصيلة البيع والدراجة البخارية للتنقل.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4712 لسنة 2023 إداري مركز شرطة طهطا وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.